Radiopresentator Peter Van de Veire stopt bij MNM

“Zet je radio nu misschien toch even wat luider”, aldus Van de Veire, die woensdag zijn 50e verjaardag nog vierde. “Want, omdat ik jou zo graag zie, vind ik het erg moeilijk om je dit te vertellen. Ik zal je nooit vergeten. Het is een kleine wereld, dus we komen elkaar vast weer tegen. Het gaat steengoed met MNM. Ik kan met een gerust hart zeggen: ik stop.”

“MNM was altijd mijn radiokind. Ik was bij de geboorte van een prachtige baby, maakte me af en toe zorgen toen de kleuter opgroeide, maar intussen hoor en zie ik een kerngezonde tiener die perfect weet wat-ie (M/V/X) wil. We hebben gezorgd voor een boel jong en bruisend talent. Dus ik kan gerust afscheid nemen en zeggen: Het was élke ochtend mooi . En vanaf nu wordt het alleen maar mooier. Het waren dertien spectaculaire jaren. Vol mooie verhalen en prachtige luisteraars. Dus merci MNM. Merci collega’s. En vooral: merci luisteraar. Je bent oprecht ... spectaculair.”

Van de Veire, die er al bij was bij de opstart van de jongerenzender in 2009, zal voor het laatst op MNM te horen zijn op vrijdag 1 april 2022. De dag erna trekt MNM naar het Sportpaleis met de ‘Grote Peter Van de Veire Sportpaleis Show’. “Peter ìs MNM. Hij was er vanaf dag één bij”, zegt Steven Lemmens, nethoofd MNM. “En binnenkort sluit hij zijn hoofdstuk bij ons af. We willen hem dan ook bedanken om er al die jaren te zijn voor de luisteraars, maar ook voor ons als collega’s. Zonder Peter was MNM niet de zender geworden die het vandaag is.”