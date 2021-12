Het is niet toegelaten voor politieagenten om nog Covid Safe Tickets (CST) te scannen. Dat staat in een omzendbrief voor politiediensten en parketten. In een aantal politiezones in het land werd dat wel gedaan, onder meer in Brussel. “Tientallen pv’s van overtreders gaan daar nu de vuilnisbak in. Dan kan je het CST beter afschaffen”, zeggen politiebronnen.