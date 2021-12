Aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft stijgen: bijna 800 Covid-patiënten op intensieve

In de Belgische ziekenhuizen hebben bijna 800 Covid-patiënten intensieve zorg nodig. Dat is een stijging met 20 procent ten opzichte van een week eerder. De stijging van het aantal besmetting vertraagt voorlopig wel verder. Dat blijkt donderdagochtend uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

LEES OOK. Vierde golf in onze ziekenhuizen overtreft nu al golf twee en drie

Tussen 25 november en 1 december waren er per dag gemiddeld 321,9 ziekenhuisopnames als gevolg van Covid-19. Dat is een stijging met 9 procent ten opzichte van een week eerder.

In totaal liggen nog 3.736 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+10 procent), van wie 792 op de afdelingen intensieve zorg (+20 procent).

Tussen 22 en 28 november werden dagelijks gemiddeld 17.917 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een stijging met 11 procent op weekbasis. De veertiendaagse incidentie, die het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners aangeeft, klokt af op 2.067,9.

Dagelijks werden er gemiddeld 119.600 tests uitgevoerd, met een positiviteitsratio van 16,2 procent. Het reproductiegetal is met 6 procent gedaald tot 1,06. Als dat cijfer hoger is dan 1 neemt de epidemie in kracht toe.

Volgens de laatste cijfers van Sciensano is het overigens nog steeds de deltavariant die alomtegenwoordig is in ons land.

In diezelfde periode stierven per dag gemiddeld 42,4 mensen aan de gevolgen van Covid-19, een toename van 12 procent. Daarmee komt het totaal aantal doden sinds het begin van de gezondheidscrisis in ons land op 27.072.

75 procent van de Belgische bevolking is dubbel gevaccineerd of kreeg een prik van het Janssensvaccin. Op 30 november hadden al 1.686.372 mensen in België een boosterprik gekregen.