Real Madrid zeven punten los dankzij Benzema en Courtois, Hazard blijft op de bank

Real Madrid heeft woensdagavond zijn inhaalwedstrijd in de Spaanse competitie tegen Athletic Club met 1-0 gewonnen. Karim Benzema was andermaal van goudwaarde. De Franse aanvaller scoorde het enige doelpunt van de avond. Aan de overkant speelde Thibaut Courtois in doel bij de Koninklijke alweer een solide partij. Eden Hazard keek de hele match toe vanop de bank.