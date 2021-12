Viool ter waarde van tienduizenden euro’s gestolen in TGV

Het instrument is gemaakt door Eugenio Degani, een Venetiaanse vioolbouwer uit de late 19de eeuw, en is enkele tienduizenden euro's waard. De diefstal gebeurde toen de musicus terugkeerde van een concert. Bij aankomst in het station Parijs-Montparnasse merkte hij dat zijn instrument verdwenen was.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(b)