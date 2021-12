Nadat het in de reguliere speeltijd en verlengingen zichzelf vergat te belonen (3-3), sneuvelde bekerhouder KRC Genk in de achtste finales op de strafschopstip (3-5) tegen kampioen Club Brugge. Een energieke thuisploeg toonde zich de betere en dwong de meeste kansen maar schoot zichzelf eens te meer onbegrijpelijk in de voet.