Storm schiet KV Mechelen in het slot van de verlengingen voorbij Cercle Brugge naar kwartfinale

Vier dagen nadat Cercle Brugge met 3-1 de maat nam van KV Mechelen in de competitie, stonden beide teams opnieuw tegenover elkaar. Al moeten ze zich bij Malinwa wel even in de ogen gewreven hebben. Niet alleen traden de Bruggelingen aan in hun rood-witte outfit, ook stonden er maar liefst zeven nieuwe namen tussen de lijnen. Enkel Daland, Decostere, Somers en Hotic, dé kwelduivel van zaterdag, bleven staan. Op de koop toe stond niet de zondag ontslagen Yves Vanderhaeghe, maar wel Miron Muslic voor de dugout. De Oostenrijkse T2 nam de honneurs nog even waar voor hoofdcoach Dominik Thalhammer, die zich voor het duel even in de Brugse kleedkamer vertoonde en nadien in de tribune plaatsnam. Bij Malinwa kwamen Thoelen, Vanlerberghe en Oum Gouet in de plaats van Coucke, Bijker en Hairemans. De jonge Van Hoorenbeeck startte zo als linksachter.

De vele wijzigingen bij de bezoekers duwden KV Mechelen in de favorietenrol. Malinwa, altijd wel in voor een lang bekeravontuurtje, startte dan ook het snedigst. Storm gooide voor doel, Warleson pareerde voor de neus van Schoofs. Na een studieronde van een kwartiertje kopte Souza net naast.

Steun voor Vanderhaeghe

Dat de fans van groen-zwart het plotse ontslag van Vanderhaeghe niet zomaar zouden laten passeren, werd duidelijk toen enkele tientallen fans met enige vertraging het bezoekersvak binnen schuifelden. “Yves, Yves, Yves”, scandeerden ze. Het daarmee gepaard gaande groene rookbommetje legde de match even snel, maar na een tweetal minuten floot ref Van Driessche weer op gang. Vitinho leek geïnspireerd, Somers zag zijn schot afgeblokt.

In de eerste helft was op geen enkel moment te ontwaren dat Cercle Brugge de ploeg was die het felst vertimmerd aan de aftrap verscheen. De bezoekers waren niet onder de indruk en KVM geraakte niet in de buurt van Warleson. Een voorzet van Storm werd door de Braziliaan weggemept. Aan de overzijde acteerde Thoelen minder doordacht op een vrije trap van Vanhoutte. Na enkele pogingen was het uiteindelijk Somers die de bal in doel schoof. Malinwa moest vol aan de bak, maar leek net als afgelopen zaterdag ongeïnspireerd. Toch kreeg het in het slot van de eerste helft via Schoofs (op Warleson) en Cuypers (lat) nog twee goede doelkansen. De West-Vlaamse burcht hield stand en het bleef 0-1, al kwam KVM na defensief geklungel van Bateau ook zelf nog goed weg. Kanouté miste.

De Camargo scoort bij eerste balcontact

Wouter Vrancken had net voor rust Shved voor de geblesseerde Vanlerberghe gebracht en de Oekraïner moest voor meer aanvallende schwung zorgen. De eerste kans was dan ook voor Kavé. Decostere blokte een gevaarlijk schot van Storm af. De winger kreeg veel ruimte en mocht even later opnieuw op doel afstormen. Warleson redde de flipperkastbal met zijn vingertoppen. Malinwa was ontketend, Walsh kopte een voorzet van Shved te centraal op doel. Toen Cuypers na een duel met Warleson aan het hoofd gewond raakte, mocht Igor De Camargo invallen. De spits - dit seizoen aan de bank gekluisterd – stond amper op het veld toen hij een gepareerd schot van Shved met zijn eerste balcontact makkelijk binnenduwde.

Spelend naar zijn eigen spionkop rook de thuisploeg bloed. De ruimtes tussen de linies werden groter en het balletje ging beter rond. Twee hete standjes voor de Brugse doelmond bleven vooralsnog zonder gevolg. Een volley van Schoofs zoefde nipt naast. KV Mechelen wou de klus nog voor het laatste fluitsignaal klaren en ontplooide een slotoffensief. Ondanks zeven minuten extra tijd werd er echter niet meer gescoord.

Uitblinker Storm vermijdt strafschoppen

De eerste verlenging baarde een muis. KV Mechelen kon de lijn van de tweede helft niet meer doortrekken en voor Cercle hoefde het zo nodig niet meer. In de tweede verlenging pakte Deman uit met een spectaculaire omhaal, Thoelen pakte. De Camargo zag dé kans op de 2-1 in extremis gered door Warleson, maar de Braziliaan had even later geen verhaal op een schicht van uitblinker Storm. Zo nam Malinwa alsnog wraak voor de competitienederlaag en gaat het in de trommel voor de kwartfinales. Voor Cercle Brugge kan alle focus nu op de Jupiler Pro League.