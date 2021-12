Hét moment van Thomas ‘Huuge’ en Bart Cannaerts’ als presentator: dit was ‘De slimste mens ter wereld’

Lisbeth Imbo, journaliste en presentatrice van de Zevende dag, maakte het in haar eerste aflevering al meteen spannend. Al had ze daar zelf geen idee van. Verder loodste de op het laatste nippertje ingeschakelde gastpresentator Bart Cannaerts zich vlot door de aflevering, al zorgden Lieven Scheire en Thomas ‘Huuge’ voor het grappigste moment.

De winnaar van gisteravond:

Nieuwkomer Lisbeth Imbo, al was het nipt. Ze probeerde zo verwoed op de naam van politica Veerle Heeren te komen dat ze vergat dat haar seconden wegtikten. Ze won met één seconde verschil.

De verliezer:

Na twee deelnames moet Flo Windey het spel verlaten. Zij had aan het einde van een spannende finale 19 seconden over, Anthony Nti had er nog twee. Maar hij wist dat Bert één van de belangrijkste personages uit Sesamstraat was en speelde haar zo naar huis.

De nieuwkomer van vanavond:

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert.

De beste quotes:

Barbara Sarafian, over de afwezigheid van Erik Van Looy: “Moeten we hem geen fruitmand opsturen?”

Bart Cannaerts: “Erik eet geen fruit.”

Sarafian: “Een mand met préparé, dan?”

***

Cannaerts tegen de jury: “Wat verwachten jullie van mij?”

Jan Jaap van der Wal: “Heb je je voorbereid?”

Cannaerts: “Ik heb mijn tanden vanochtend niet gepoetst, om de overgang minder bruusk te maken.”

Bart Cannaerts maakte gisteren zijn opwachting als presentator. “Ik heb mijn tanden niet gepoetst, om de overgang minder bruusk te maken.” — © Play4

Het Mooiste moment:

Voormalige ‘slimste mens’ Lieven Scheire vond het zonde dat de aandacht altijd naar de winnaars van de quiz ging, nooit naar de andere finalisten. “Neem nu Thomas...Huuge was het?”, waarop Thomas Huyghe in beeld stapte. Hij mocht van de grootmoedige Scheire een vraag stellen. “Dit is jouw moment”, klonk het. Waarop Huyghe met uitgestreken gezicht: “Wat weet je over Lieven Scheire?”

De tussenstand