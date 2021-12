Na optreden op EK: Atomic Kitten houdt volgend jaar een reünie

Het is bijna twee decennia geleden dat het trio grote hits scoorde met singles als Whole again en Eternal flame. De groep werd opgericht in 1998, kwam in 2012 na een breuk van vier jaar weer bij elkaar maar toen werd het opnieuw stil. Hoe die terugkeer er exact moet uitzien is nog onduidelijk, maar een van de plannen die al vergevorderd is, is een tournee met boysband Blue.

Die jongens vieren volgend jaar de twintigste verjaardag van hun doorbraakhit All rise. Samen met Atomic Kitten zullen ze vanaf 11 september 2022 een reeks concerten geven.