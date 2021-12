Alec Baldwin na dodelijk schietincident op filmset: “Ik heb de trekker niet overgehaald”

Ter herinnering: op 21 oktober liep het mis op de set van de nieuwe film Rust. Tijdens de opnames gaat er een geweer af waardoor cameraregisseur Halyna Hutchnis en regisseur Joel Souza geraakt worden. Hutchins overleeft het niet. Acteur Alec Baldwin had het geweer vast. Hij zou niet geweten hebben dat er echte kogels inzaten. Er zijn nog veel vragen over hoe het dodelijke incident is kunnen gebeuren.

Baldwin heeft sinds het incident nog niet veel openlijk over de zaak gesproken. Maar donderdag zal ABC News een groot interview uitzenden met de acteur. De Amerikaanse nieuwssite plaatste woensdag al enkele fragmenten online. Daarin is te zien hoe de interviewer hem vraagt waar het misgelopen is? Waarom hij nu wel wil spreken? Of hij zich schuldig voelt? ...?

De interviewer wijst ook op het feit dat Baldwin volgens het script niet moest schieten. De acteur reageert door te zeggen: “De trekker werd niet overgehaald. Ik heb de trekker niet overgehaald”, zegt hij. “Ik zou nooit een geweer richten op iemand en de trekker overhalen… nooit.”

Baldwin gaat in het korte fragment niet verder in op hoe het geweer dan uiteindelijk de 42-jarige cameraregisseur kon doden. “Iemand stak een echte kogel in een geweer. Een kogel die niet eens op het terrein had mogen zijn”, klinkt het. Wel antwoordt Baldwin op de vraag: is dit het ergste dat je ooit is overkomen? “Ja”, zegt de acteur. “Ik denk terug en ik denk: wat had ik kunnen doen?”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)