Onder het Lommelse bekerverhaal voor dit seizoen is een streep getrokken. De Zebra’s, dat lukte nog net. Maar de Buffalo’s bleken woensdagavond net dat maatje te groot. Zeker in de eerste helft. Na rust gingen de moedige Limburgers nog op zoek naar de gelijkmaker. Maar ref Dierick was spelbreker met een discutabele penalty. De Sart maakte zijn tweede goal van de avond.