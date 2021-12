Jean-Marie Dedecker “eet kimono op als Matthias Casse geen Sportman van het Jaar wordt”

“Matthias Casse is de meest complete judoka van het hedendaagse judo: de meest technische van de wereld, talent, intelligent, vechtersmentaliteit, kracht en looks. Hij heeft alles in zich om naast kampioen ook vedette te worden”, zegt Dedecker. “Niemand van de genomineerden kan het palmares voorleggen van Matthias: wereldkampioen, vice-Europees kampioen en brons op de Olympische Spelen. Vooral met de wereldtitel verheft hij zich boven de mannelijke judokampioenen uit het verleden. Robert Van de Walle, Johan Laets, Cédric Taeymans en Toma Nikiforov raakten alle vier niet verder dan de titel van vicewereldkampioen. Op de Olympische Spelen van Tokio was hij nog te zenuwachtig om goud te kunnen pakken, maar in Parijs gaat hij dat doen”.

Casse heeft op het Sportgala onder meer de concurrentie van Wout van Aert, Bashir Abdi en Kevin De Bruyne.