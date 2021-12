Matteo Simoni gestrand in Marokko (zonder dochter)

Een citytrip na de opnames van zijn film ‘Zillion’ is voor Matteo Simoni (34) uitgedraaid tot een lastige situatie. De acteur en zijn partner Loredana Falone zitten vast in Marokko, zonder hun dochter Giulia.

Het koppel plande dinsdag huiswaarts te vliegen, maar hun vlucht werd geannuleerd. Door de corona-opflakkering heeft Marokko haar grenzen en luchtruim gesloten. “We zitten dus vast”, zegt Loredana. “Op zich niet erg, maar het was niet de bedoeling om een lange reis te maken. Het idee om niet te kunnen terugkeren naar huis is niet leuk. Gelukkig is Matteo een goede crisismanager.”

De twee genieten momenteel dus noodgedwongen wat langer van vakantie. Ze vullen de tijd door te surfen en te videocallen met Giulia. “Zij is thuis in de beste handen.”

(dvg)