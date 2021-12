Christophe Ramont uit ‘Blind getrouwd’ leeft al halfjaar met HIV: “Je bent vooral kwaad op jezelf”

Christophe Ramont bracht zelf naar buiten dat hij hiv had. “Je wereld staat even stil, maar nu was het tijd. Ik hoorde intussen veel verhalen van mensen die het gewoon niet durven te vertellen. Dat kan niet meer.” — © Blind Getrouwd

Christophe Ramont (40), die je nog kent als immer goedlachse deelnemer aan Blind getrouwd, is hiv-positief. Dat maakte hij woensdagochtend, zes maanden na zijn besmetting, zelf bekend op zijn eigen Instagramprofiel en op de radio. Om te waarschuwen, maar ook om het thema bespreekbaar te maken. Want dat is, zo ervaart hij, anno 2021 toch nog steeds nodig. “Het is absoluut niet fijn om te horen, maar het is geen doodverklaring.”