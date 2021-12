Vrouw zit tijdlang vast op rotswand nadat ze door glazen platform van berg valt

China telt talloze feeërieke bergketens waar glazen bruggen, platformen en paden werden aangelegd zodat bezoekers nog meer kunnen genieten van het uitzicht. Maar voor een Chinese vrouw veranderde zo’n wandeltocht op een glazen platform in Handan in een nachtmerrie. Op zoek naar rust had ze borden genegeerd die haar waarschuwden het glazen pad niet te betreden omdat het in slechte staat verkeert en niet meer onderhouden wordt. Plots viel ze vijf meter naar beneden toen een glazen tegel barstte. De vrouw raakte niet zwaargewond door dode bladeren en takken die haar val braken, en ze werd uiteindelijk gered door de brandweer.