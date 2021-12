Zulte Waregem leek woensdagavond lang op weg naar de kwartfinales van de Croky Cup. Essevee leidde bij de rust met 0-2 in Eupen dankzij twee doelpunten van Gano. Maar de Oostkantonners bogen die achterstand na de pauze helemaal om via een hattrick van Prevljak. Twee goals in de reguliere speeltijd, eentje in de verlengingen: 3-2.