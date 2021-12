Wouter Beke over mogelijke fraude bij contactopsporing: “Vraag me ook af hoe dit mogelijk is”

Dat er mogelijk sprake is van fraude bij één van de callcenters voor de Vlaamse contactopsporing, is volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke “verwerpelijk”. Volgens de CD&V-minister is er een extern onderzoek opgestart, bereidt het Agentschap Zorg en Gezondheid juridische stappen voor en steunt hij de vraag naar een audit door het Rekenhof. “Ik stel me ook de vraag hoe dit mogelijk is”, aldus Beke.

Afgelopen weekend raakte via Het Laatste Nieuws bekend dat Yource, één van de callcenters waarmee de Vlaamse overheid samenwerkt voor contactopsporing, de overheid mogelijk voor meer dan een miljoen euro heeft opgelicht. Yource factureerde aanzienlijke bedragen aan de Vlaamse overheid voor niet-geleverde prestaties. Zo zouden er voor contactopspoorders prestaties zijn aangerekend, terwijl de tracers zelf intussen andere opdrachten uitvoerden.

Tijdens een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement woensdag werd de mogelijke fraude unisono veroordeeld. Zowel vanuit de oppositie als vanuit de meerderheid klonken termen als “verwerpelijk”, “pure schande” en “ongeziene schaamteloosheid”.

Maar naast gedeelde verontwaardiging waren er ook duidelijke vragen aan minister Beke, zoals de vraag hoe het komt dat de fraude onder de radar is kunnen blijven. De oppositie, met name Vooruit en Groen, vroeg ook waarom er in het verleden niets is gedaan met “alarmsignalen” en met de vraag naar een onderzoek door het Rekenhof.

Volgens minister Beke is er wel degelijk geluisterd naar eerdere kritiek en is de contactopsporing bijgestuurd om sneller te kunnen op- of afschalen. “Maar dat heeft niets te maken met de fraude die is vastgesteld”, aldus Beke.

Over die mogelijke fraude is de CD&V-minister naar eigen zeggen pas vorige week op de hoogte gebracht. Intussen is de samenwerking met Yource stopgezet, wordt er een extern onderzoek naar alle callcentra opgestart en bereidt het Agentschap Zorg en Gezondheid juridische stappen voor tegen het betrokken callcentrum.

Het blijft ook voor de CD&V-minister onduidelijk hoe het komt dat de fraude niet is opgepikt door de interne controlemechanismen. “Ik stel me ook de vraag hoe dit mogelijk is”, aldus Beke. De CD&V-minister staat daarom ook achter de vraag vanuit het parlement naar een audit door het Rekenhof.