Politie identificeert sluikstorter in Wellen

De politie kreeg maandag een melding van een burger over een grote sluikstorting op een afgelegen deel van de Hertenstraat in Wellen. De getuige had opgemerkt dat een auto met een grote aanhangwagen vuilnis had achtergelaten langs de kant van de weg. De politie ging ter plaatse en trof zes grote vuilniszakken, zeven blauwe PMD-zakken en vier grote kartonnen verpakkingen aan. Door het vuilnis te doorzoeken konden ze de identiteit van de verdachte achterhalen. Het bleek een inwoner van Wellen. De politie stelde een GAS-pv op. De technische dienst van de gemeente ruimde het afval op. De factuur is voor de vervuiler. De sanctionerend ambtenaar van Wellen kan ook nog een administratieve geldboete opleggen. ppn