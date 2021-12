In Dilsen-Stokkem rijdt Porsche met… papieren kenteken

De politie Maasland haalde dinsdag om 22 uur een Porsche uit het verkeer. De patrouille zag de wagen rijden op het kruispunt van de Rijksweg en Kempenstraat. De Porsche had een papieren kenteken. De man reed met de wagen achteruit, maar bij het zien van de politie, reed hij meteen voor vooruit waarna hij uitstapte. De inspecteurs gingen tot de interceptie over en ontdekten dat de wagen niet verzekerd was. Hierop werd de Porsche getakeld. In de auto lag ook een fles lachgas. Deze werd inbeslaggenomen. ppn