55 (brom)fietsen niet in orde bij controles in Hasselt

Woensdag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad een controleactie gericht op (brom)fietsverlichting in de omgeving van de Guffenslaan in Hasselt. In totaal waren 55 (brom)fietsers niet in orde met hun verlichting. Hiervoor werden 43 jongeren-pv’s en 12 onmiddellijke inningen opgesteld. De politie controleerde één bromfiets die een te hoge snelheid haalde op de curvometer. De bestuurder van deze bromfiets kreeg een pv. Tot slot werd er een onmiddellijke inning opgesteld voor een fietser die het rode licht negeerde. ppn