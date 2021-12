Vierde leerling gestorven na schietpartij in Amerikaanse school

De dodelijke schietpartij op een middelbare school in Michigan in de Verenigde Staten heeft nog een leven geeist. Dinsdag vielen er al drie doden te betreuren. Woensdagochtend overleed nog een vierde leerling aan zijn verwondingen. Dat melden Amerikaanse media.

Madisyn (17), Tate (16), Hana (14) en de 17-jarige Justin. Dat zijn de dodelijke slachtoffers van een schietpartij op de middelbare school in Oxford in de staat Michigan dinsdag. De eerste drie lieten het leven tijdens de schietpartij. De 17-jarige Justin overleed woensdagochtend aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Zeven anderen, zes leerlingen en een leerkracht, raakten ook gewond. Zij zouden schotwonden opgelopen hebben.

De politie kreeg op het moment van de schietpartij meer dan 100 noodoproepen, maar kon de verdachte zo’n vijf minuten na de eerste oproep oppakken. Het gaat om een 15-jarige leerling van de school. De verdachte vuurde zo’n 30 kogels af met een semiautomatisch vuistvuurwapen. Het wapen is in beslag genomen en was volgens de politie vier dagen eerder door de vader van de schutter gekocht. Voor de schietpartij zou de schutter foto’s van het pistool op sociale media hebben geplaatst.

Het motief van de schutter is momenteel nog niet duidelijk. Er werd al een huiszoeking uitgevoerd en er werden verschillende zaken in beslag genomen. “We geloven dat we geschriften hebben die enkele van zijn gedachten bevatten”, zei de politie. In Michigan mag de politie niet spreken met een minderjarige verdachte tenzij de ouders daar toestemming toe geven. Maar dat hebben de ouders geweigerd. Zij hebben een advocaat onder de arm genomen. De politie heeft de jongen dus nog niet kunnen ondervragen.

