Noorse hordeloper Warholm en Jamaicaanse sprintster Thompson-Herah zijn Atleet en Atlete van het Jaar

Warholm, de olympische kampioen en wereldrecordhouder, volgt de Zweedse polsstokspringer Armand Duplantis op de erelijst op. Duplantis was ook dit jaar genomineerd, net als de Keniaanse marathonloper Eliud Kipchoge, laureaat in 2018 en 2019, de Amerikaanse kogelstoter Ryan Crouser en de Oegandese langeafstandsloper Joshua Cheptegei.

© REUTERS

De 29-jarige Thompson-Herah verlengde in Tokio haar olympische titels op de 100 en 200 meter. Bovendien leidde ze op de 4x100 meter de Jamaicaanse estafetteploeg naar het goud (zilver in 2016). De Keniaanse Faith Kipyegon (1.500 meter), de Amerikaanse Sydney McLaughlin (400 horden), de Nederlandse Sifan Hassan (1.500, 5.000 en 1.000 meter) en de Venezolaanse Yulimar Rojas (hink-stap) waren de andere genomineerden. Die laatste nam vorig jaar de prijs in ontvangst.