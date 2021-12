De donkere wintermaanden zijn de uitgelezen periode om ’s avonds met een goed boek onder een dekentje op de zetel of in bed te kruipen. Velen verkiezen daarbij nog de papieren versie, maar de e-reader is wel sterk in opmars. Dit taalvaardige toestel heeft dan ook heel wat voordelen. Wij lijsten ze graag even op, samen met wat aankooptips.