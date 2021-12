Victor Campenaerts verloot wielertruitjes voor goede doel: “Wielerwereld twijfelde niet om mee te doen”

Met de kerstperiode in zicht zet werelduurrecordhouder Victor Campenaerts zich in voor het goede doel. De 30-jarige Antwerpenaar veilt de komende vier weken gehandtekende truitjes van zijn wielercollega’s voor Qhubeka, de organisatie die zich via het wielrennen inzet voor Afrikaanse kinderen.

Tot 31 december is Victor Campenaerts nog renner voor Team Qhubeka vooraleer hij de overstap maakt naar Lotto-Soudal. Maar de Qhubeka-organisatie zal hem voor de rest van zijn leven na aan het hart blijven liggen. “Qhubeka is een goed doel dat in Afrika probeert het leven van mensen te veranderen door middel van de fiets”, legt Campenaerts uit. “Als kinderen bijvoorbeeld goede cijfers halen op school, kunnen ze zo’n fiets krijgen. Zo geraken ze weer makkelijker op school. Je geeft hen niet de vis, maar het net om mee te vissen.”

Door voor Team Qhubeka te rijden en zich regelmatig voor te bereiden in Namibië zag Campenaerts van dichtbij hoe de organisatie op het terrein het verschil maakt. “Daarom heb ik ook besloten om zelf een actie te organiseren om hen te steunen.”

Van 1 tot en met 27 december organiseert Campenaerts samen met kledingproducent The Vandal een loterij waarbij de gehandtekende truitjes van bekende wielrenners gewonnen kunnen worden. “Ik wil dat de namen nog een beetje een verrassing blijven, maar de crème de la crème van het profpeloton doet mee”, zegt Campenaerts. “Ik was verrast dat iedereen die ik opbelde meteen enthousiast was en bereid bleek om mee te doen. Zelfs een zekere Franse wereldkampioen, die ik persoonlijk nog niet zo goed kende. Ik ben eigenlijk beschaamd dat ook mijn truitje verloot zal worden, want mijn naam verbleekt tussen die van de andere deelnemers”, blijft de werelduurrecordhouder en meervoudig Europees en Belgisch kampioen tijdrijden bescheiden.

Het eerste truitje dat vanaf 1 december verloot wordt, is een gesigneerde Belgische kampioenentrui van Wout van Aert. Nadien zullen gaandeweg meer truitjes worden toegevoegd. Lotjes kosten vijf euro, er kunnen uiteraard meerdere lotjes gekocht worden. Dit kan hier op de website van The Vandal.