Zevende opeenvolgende zege voor Emma Meesseman in Euroleague

Emma Meesseman blijft met het Russische Ekaterinburg ongeslagen in de Euroleague. Meesseman en co. wonnen na een geweldige attractieve partij en met maar liefst 110-102 van het Spaanse Salamanca.

Emma Meesseman speelde een goede partij en tekende voor 10 punten, 4 rebounds en 6 assists. Het was evenwel vooral haar ploegmaat Jonquel Jones die met een double-double en 27 punten en 10 rebounds Ekaterinburg na een 52-56 achterstand en na een fantastische offensieve match naar de winst leidde: 110-102.

Voor de Russische ploeg in poule A van de Euroleague Women is het maar liefst de zevende opeenvolgende overwinning. Voor het Spaanse Salamanca de tweede nederlaag.

Later vanavond komt ook nog Kim Mestdagh met het Italiaanse Schio in actie. In poule B van de Euroleague Women ontvangen Mestdagh en haar ploegmaats het Turkse Galatasaray Istanbul.