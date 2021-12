Julian Alaphilippe: “De Tour winnen? Ik wil later geen spijt hebben dat ik het nooit heb geprobeerd”

Een ritzege en de gele trui in de Tour de France, de Waalse Pijl en uiteraard wereldkampioen in Leuven: Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) heeft er alweer een topjaar opzitten. “In 2022 focus ik mij opnieuw op de klassiekers en de Tour de France”, vertelt de 29-jarige Fransman in La Gazzetta dello Sport.

In de Tour de France zal Alaphilippe vooral opnieuw focussen op ritoverwinningen, maar droomt hij er niet van om de grootste wielerwedstrijd ter wereld ooit te winnen? In 2019 kwam hij er immers al een keertje dichtbij. “Zeg nooit nooit”, antwoordde de Fransman. “Waarom zou ik er niet over nadenken voor het einde van mijn carrière? Maar er zijn veel vraagtekens en ik zou er eerst met het team over moeten praten. Maar ik wil mijn carrière niet beëindigen met spijt dat ik het nooit heb geprobeerd.”