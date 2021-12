Opdoffer in Champions League: Maaseik krijgt 3-0 rond de oren in Ankara

Maaseik is zijn Champions League-campagne met een valse noot begonnen. De Limburgers kregen bij Ziraat Ankara een droge 3-0 rond de oren. Over twee weken zal Greenyard uit een ander vaatje moeten tappen wanneer Dinamo Moskou op bezoek komt.

De Baskent Salonu was maar voor een vierde gevuld, maar de 1.800 toeschouwers zorgden wel voor een pittig sfeertje. Elke service van Maaseik ging gepaard met een striemend fluitconcert. En daar was de jonge garde van Banks - Reggers kreeg de voorkeur op Cox, pas terug na ziekte - in de beginfase toch even van onder de indruk (5-2). Een killblock van Martinez bracht Maaseik weer op de rails en na een spike van Reggers kwam Greenyard een eerste keer op voorsprong: 9-10. Beide ploegen gaven elkaar daarna geen duimbreed meer toe (23-23).

Maaseik kreeg bij 23-24 een eerste setbal, maar Atanasov veegde die vakkundig weg. En dan vond Bülbül – de man met het neusmasker – dat het hoog tijd was om te schitteren. De Turk pakte uit met twee straffe killblocks, - op Martinez en Reggers – en haalde zo de eerste set binnen: 26-24.

Een enorme dreun dat setverlies, bleek al snel in set 2. Ter Maat - de Nederlander was outstanding - loodste Ankara meteen naar 5-2. Een voorsprong die de Turken, in tegenstelling tot de eerste set, nu niet meer afgaven. Coach Banks probeerde het roer nog wel om te gooien met Cox en Lomba voor Reggers en Martinez, maar tevergeefs. Op alle vlakken werd Maaseik overklast. Ter Maat heerste in het luchtruim: 25-15.

Maaseik leek zich in het begin van de derde set te herpakken en ging goed mee tot 7-7. Maar dan stokte de motor opnieuw. Ankara was oppermachtig. Ter Maat, wie anders, maakte de klus na nog geen anderhalf uur af: 25-16.

Sets: 26-24, 25-15, 25-16.

ZB ANKARA: Atanasov, Ter Maat, Bülbül, Eksi, Günes, Camejo. Libero: Bayraktar. Vielen in: Tuinstra, Yücel, Baltaci.

MAASEIK: Martinez, Reggers, Thys, Treial, Cirovic, Javad. Libero: Perin. Vielen in: Nikkinen, Cox, Lomba, Bonatto, McCluskey.