Nieuwe taskforce buigt zich over aankoop coronamedicatie

Een nieuwe taskforce ‘Covid Therapeutics’ moet zich buigen over de eventuele aankoop van coronamedicijnen en de richtlijnen voor het gebruik daarvan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) woensdagmiddag aangekondigd op een persconferentie.

De vaccins tegen Covid-19 zijn al een tijdje ingeburgerd, maar er komen ook steeds meer medicijnen tegen het virus op de markt. Dat stelt landen echter voor problemen, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke woensdagmiddag op een persconferentie. “Als er hoop is moet je snel handelen, maar tegelijkertijd zijn we niet altijd zeker van de impact van die nieuwe medicijnen en is er ook nog geen evaluatie van de verhouding tussen de kostprijs en de efficiëntie”, legde hij uit.

Om daaraan te verhelpen is er een nieuwe werkgroep in het leven geroepen, de “Taskforce Covid Therapeutics”, die de overheid moet adviseren over de eventuele aankoop van coronamedicatie en het ideale gebruik daarvan. Professor Dirk Ramaekers, die ook al de taskforce rond vaccinatie leidt, zit die nieuwe werkgroep voor.

De Belgische regering onderhandelt op dit moment al bilateraal met farmabedrijf Merck over de aankoop van zijn coronamedicatie, Molnupiravir, kondigde Vandenbroucke nog aan. Het gaat in eerste instantie om 10.000 doses. Vandenbroucke geeft de voorkeur aan een Europese gemeenschappelijke aankoop, zei hij. “Als zo’n joint procurement gelanceerd wordt, zal de Belgische bilaterale aanpak daarin geïntegreerd worden.”

De Taskforce Covid Therapeutics wordt ingebed in het Federaal Kenisscentrum Gezondheidszorg KCE. De werkgroep heeft al een vergadering achter de rug en bereidt momenteel een advies voor over Molnupiravir.

België kocht eerder ook al geneesmiddelen tegen corona. Het gaat om net geen 25.000 behandelingen met Remdesivir, 500 behandelingen met Casirivimab/Imdevimab en een 2.000-tal behandelingen met Sotrovimab. Van dat laatste is een tweede aankoop lopende.