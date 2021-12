Theatermaker Stany Crets woedend op Jan Jambon: “U kent het veld niet en u zult het nooit kennen”

Vlaams minister-president Jan Jambon wil de druk op de ziekenhuizen doen afnemen en wil daarom dat het Overlegcomité zo snel mogelijk opnieuw samenkomt. Jambon legt zelf al een mogelijke maatregel op tafel: het schrappen van alle indoor recreatie-evenementen tot 15 december.

Theatermaker Stany Crets is niet te spreken over de uitspraken van Jambon. “Kon dit niet eerder? Nee? Eerst de producenten nog wat kosten laten maken. Wij gaan nu zondag en de zondag daarop in première met twee dure shows. U kent het veld niet en zal het nooit kennen.” Daarbij eist hij het ontslag van de Vlaams minister-president, die tevens ook Vlaams minister van Cultuur is.

Crets reageert ook bij VRT NWS. “Ik heb alle begrip voor de zorgsector en dat de situatie daar zeer precair is maar in de culturele sector is de toestand ook precair”, zegt hij. De theatermaker is dan ook vooral kwaam dat het veld niet is geraadpleegd. “Natuurlijk willen we solidair zijn maar waarom kunnen ze ons niet op tijd zeggen dat we dicht moeten? Alles opstarten, kosten handenvol geld.”

(sgg)