Hasselt

Een 21-jarige Hasselaar is woensdag veroordeeld tot 37 maanden cel voor een diefstal met geweld bij een bejaarde arts. Samen met drie minderjarigen viel hij op 15 juni 2018 binnen in de praktijk in Hasselt. Onder bedreiging van een zweep, maakten ze de arts 7.000 euro afhandig.