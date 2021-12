Heers houdt kerstballenactie voor kansarme kinderen

Net als vorig jaar doet het gemeentebestuur een oproep om een kerstgeschenk te kopen voor een kind in armoede. Tot 15 december kunnen de inwoners in het gemeentehuis een kerstbal uit de boom plukken.

“Alle kinderen krijgen graag een kerstcadeautje, maar voor gezinnen in kansarmoede is dat niet altijd mogelijk”, vertelt schepen van Sociale Zaken Carina Volont (VLDumont). Zo ontstond vorig jaar de kerstballenactie. Inwoners konden dan op een anonieme manier een cadeautje kopen voor kinderen uit kansarme gezinnen die gekend zijn bij het OCMW. “We hebben 45 gezinnen in de gemeente aangeschreven voor deze actie, ze mochten een cadeautje kiezen van maximaal 30 euro.”

De ouders moeten de kerstbrief van hun kind aan het OCMW bezorgen. “Wij steken dan het wensbriefje in een kerstbal die je tot 15 december uit onze kerstbomen kan plukken aan het onthaal in het administratief centrum”, legt schepen Carina Volont uit. “Het is de bedoeling dat het kind krijgt wat het gevraagd heeft. Het cadeautje kan je dan tot en met 15 december binnenbrengen in het gemeentehuis zodat we het op tijd kunnen leveren voor Kerstmis. Alle kerstgeschenken worden door mij persoonlijk aan huis gebracht. Als je liever geen geschenk koopt, kun je vrijblijvend een gift doen in het potje aan de onthaalbalie.”

Meer info: 011/48.01.00 of sociale.dienst@heers.be. (frmi)