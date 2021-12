Aangepast testbeleid: hoe en wanneer moet je testen na hoogrisicocontact?

Karin Moykens van Taskforce Testing & Tracing verduidelijkte dat er dagelijks tienduizenden snelle antigeentesten worden afgenomen, maar ook het aantal PCR-testen is enorm. De druk op het testbeleid neemt dus nog steeds toe. Daarom werd er beslist om de teststrategie in ons land tijdelijk aan te passen. Het gaat dan over het testbeleid wanneer je een hoogrisicocontact hebt gehad. Dat wil zeggen dat je meer dan 15 minuten en binnen een afstand van 1,5 meter in contact bent geweest met een besmette persoon.

Als dat het geval is, dan zijn er twee scenario’s. Ofwel ontving je een testcode van het contactcentrum ofwel zal je via je corona-alert-app een testcode kunnen ontvangen. Dan kan je zelf een afspraak maken.

Kreeg je zo’n code niet, dan moet je aan de persoon met wie je contact had, vragen om jouw contactgegevens door te geven aan de contactopsporing of zelf bellen naar 02/2141919. Vanaf donderdag zal het voor besmette personen ook mogelijk zijn om via een tool op mijngezondheid.be zelf door te geven met wie ze risicovolle contacten hadden. Op die manier moeten hoogrisicocontacten sneller een testcode krijgen.

“Bel niet naar de huisarts, want die kan je niet helpen aan een testcode”, zei Moykens.

Eenmaal je die testcodes gekregen hebt, zal er een verschil gemaakt worden tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.

Voor gevaccineerden

Je zal twee codes krijgen voor PCR-testen. Je zal vanaf maandag, als gevaccineerde, enkel de eerste test moeten gebruiken. Je kan dan een afspraak maken en zo’n test afleggen. Je kan ook een quarantaine-attest krijgen.

De testcode zal geldig zijn van de derde tot de zesde dag na ontvangst. Er wordt gevraagd om te testen op dag vijf. Maar de code blijft enkele dagen geldig om iedereen genoeg tijd te geven.

In principe blijf je in quarantaine tot na een negatief testresultaat. Er wordt wel een aanpassing gemaakt aan dat quarantainebeleid tijdens die testperiode. Zo zal je, als gevaccineerde, na de vierde dag uit quarantaine mogen als je dagelijks een negatieve sneltest kan afleggen. Dat doe je tot je een negatieve PCR-test kan voorleggen. Er wordt wel gevraagd om in de tussentijd voorzichtig te blijven.

De tweede code hoef je niet meer te gebruiken en dus is een tweede test niet meer nodig. Hiermee wil het commissariaat het aantal testen verminderen.

Voor niet-gevaccineerden

Voor niet-gevaccineerden blijft het testbeleid ongewijzigd. Zij moeten een eerste test afleggen na ontvangst van een testcode. Op dag zeven na het hoogrisicocontact moeten zij een tweede test afleggen. Gedurende die tijd moet je ook in quarantaine blijven. Enkel na de tweede negatieve test mag je de quarantaine verlaten.

(sgg)