Beste actrice in Cannes speelt ‘The Worst Person in the World’ op het witte doek

Renate Reinsve (rechts) won de prijs voor de beste actrice in Cannes voor haar vertolking in ‘The Worst Person in the World’ van Joachim Trier. — © Cinéart

Twintiger Julie (Renate Reinsve) verandert in een oogwenk van beroepskeuze en prutst ook in de liefde. Haar leven met Aksel komt immers op de helling te staan na een geweldige nacht met Eivind, een incident dat intiem genoeg is om te omschrijven als bijna-overspel. Deze tragikomedie van Deense Noor Joachim Trier houdt het midden tussen een Woody Allen en een Noah Boambach (Marriage Story), maar dan op zijn Scandinavisch. Uitermate geslaagd met zeer originele scènes en een geweldige vertolking van actrice Renate Reinsve die in Cannes de prijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol kreeg. (cc)