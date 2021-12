Hoe Maradona het leven van Sorrentino bepaalde in ‘The Hand of God’

Paolo Sorrentino‘s alter ego Fabietto (uiterst rechts) en zijn gekke familie staren naar een poedelnaakte tante Patrizia in ’The Hand of God’. — © Netflix

Zoals zijn idool Fellini zijn jeugdjaren schilderde in Amarcord, zo toont Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza) die in The Hand of God. Sorrentino’s alter ego is 16-jarige Fabietto, die opgroeit in gekke familie. Twee grote dromen houden hem bezig: zijn wulpse, maar labiele tante Patrizia en de hoop dat Maradona voor Napels zal spelen. Sorrentino zoekt voor een keer geen toevlucht tot bizarre camerashots, maar brengt op een vrij klassieke en grappige manier een vehaal over de pijn van het opgroeien. Alleen had hij de te lange en overbodige coda moeten wegsnijden. cc