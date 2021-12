Fan van ‘Todo sobre mi madre’? Dan moet je de laatste nieuwe van Almodóvar zeker kijken

Pedro Almodovar bestudeert de Spaanse psyche via de relatie tussen twee moeders (rechts Penélope Cruz) in ‘Madres paralelas’. — © Pathefilms

In Pedro Almodóvars briljant melodrama Madres paralelas vertolkt Penélope Cruz de hoogzwangere Janis die in de materniteit Ana, een jongere aanstaande moeder, ontmoet. Het klikt tussen de twee, maar na de bevalling verliezen ze elkaar uit het oog. Een tragedie brengt hen opnieuw bij elkaar. Alleen, Janis heeft wat te vertellen over dat drama, maar besluit te zwijgen. Heel knap hoe Almodóvar het aangrijpende verhaal van twee moeders verbindt met de trauma’s van de Spaanse Burgeroorlog die nog steeds een enorme impact hebben op de Spaanse psyche. Een absolute must voor wie Todo sobre mi madre geweldig vond. (cc)