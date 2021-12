WK atletiek indoor vindt in 2024 plaats in Glasgow

Glasgow was al gastheer van de Europese indoorkampioenschappen atletiek in 2019. België won er twee medailles: een gouden plak met de 4x400 meter estafette bij de mannen en een zilveren met Cynthia Bolingo op de 400 meter. De Schotse stad was in 2018 ook het decor van de Europese kampioenschappen outdoor.

In 2022 zullen de wereldkampioenschappen indoor worden gehouden in het Servische Belgrado, van 11 tot en met 13 maart. In 2023 zullen de wereldkampioenschappen plaatsvinden in Nanjing. De Chinese stad was al voorzien om in 2020 het wereldkampioenschap te organiseren. Deze werden echter geannuleerd als gevolg van de coronapandemie.