Katjes op de knieën, kaartjes op de bus: de favorieten van de Billie-redactie

Streepjesmania

Ann, eindredactie: “Oké, ik heb officieel te veel streepjes in m’n kleerkast. Maar ik had ze nog niet in dit frisse groen en blauw. Dus ja.”

14,95 euro, Marks & Spencer London bij Zalando, zalando.be

Kerstjurk

Veronique, coördinatie: “Het is nog niet duidelijk hoe we de feestdagen gaan vieren, maar pronken zal ik – en deze jurk zal me daarbij helpen.”

Jurk Essentiel-Antwerp, 225 euro, essentiel-antwerp.com

Katjes-in-de-watjes

Eva, lay-out: “Omdat mijn dochtertje enkel leggings wil dragen kocht ik dit schattige gewatteerde exemplaar met katjes op de knieën.”

12,99 euro bij H&M, 2.hm.com

Met de hand

Veronique, coördinatie: “Een kaartje is toch altijd leuker om te sturen dan een whatsappje, en met dit kaartje ziet het er ook nog eens tof uit.’

2 euro per stuk bij Boar, boar.be

Earcandy

Lien, redactie: “Omdat je nooit genoeg groen in je kast hebt: nog een paar oorbellen om het af te leren.”

Gema Stud earrings Swarovski, 75 euro, swarovski.com

Veronique, coördinatie: “De vrieskou is weer in het land, hoog tijd om de vogeltjes wat te helpen. Hoe mooi is deze collectie kleurrijke nestkastjes hangend in de bomen.”

Point-Virgule, vanaf 15, 95 euro, originalshop.nl

