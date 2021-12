Docu toont hoe Oasis zich de geschiedenis in rockte, ook al kan Liam het zich niet herinneren

“This is history.” Met een typisch Britse combinatie van arrogantie en schalksheid stapt Noel Gallagher het podium van Knebworth Park op. Het is 10 augustus 1996, en samen met zijn broer Liam en de drie andere leden van Oasis staat hij inderdaad op het punt geschiedenis te schrijven. 125.000 fans schreeuwen hun kelen schor, en een avond later nog eens evenveel. De grootste concerten ooit in het Verenigd Koninkrijk zijn een feit. Een nieuwe documentaire brengt die avonden nu beter dan ooit in beeld. Lees hieronder wat onze redacteur ervan vond.

Aan een rotvaart volgen de hits elkaar op. Wonderwall, Live forever, Champagne supernova, Don’t look back in anger… Op dat moment in 1996 mag Oasis zich zonder blozen de grootste band ter wereld noemen. Debuutplaat Definitely maybe (1994) en opvolger (What’s the story) Morning glory bezorgen hen een wereldwijde fanbasis van miljoenen, de verkoopcijfers zijn ongezien. Noel en Liam Gallagher mogen dan omhooggevallen, vuilbekkende en op drank, drugs en vrouwelijke aandacht verlekkerde rockers zijn, het zijn wel de populairste Britten van het moment. Noel, de liedjesschrijvende gitarist, en jongere broer Liam, de zanger, spelen concertzalen en festivals plat.

© ISOPIX

Hun ogen blinken dan ook wanneer hun management voorstelt om op te treden in Knebworth Park. Dat is een iconisch park, waar al enkele gigantische concerten plaatsgevonden hebben. Led Zeppelin, Queen, Elton John: het zijn maar enkele van de bands en artiesten die er speelden voor een publiek van maximaal 120.000 mensen. Beeld je dan maar eens in hoe de Gallaghers reageren wanneer hun manager vertelt dat zij het voor 5.000 mensen meer mogen volgens de vergunning.

Het worden twee avonden, met een ticketverkoop die records breekt. Aan platenzaken en muziekwinkels in het hele land staan lange wachtrijen, de telefoons staan roodgloeiend. In totaal meldt 2,7 procent van de Britse bevolking zich aan voor een ticket, dat 22,50 pond (omgerekend is dat nu 26 euro) kost. Ter vergelijking: als al die mensen ook daadwerkelijk tickets hadden kunnen kopen, zou Oasis nog 18 keer in Knebworth hebben kunnen optreden voor zo'n 2,5 miljoen mensen. Waanzin.

© ISOPIX

Chaos

De middag van het eerste concert, op zaterdag 10 augustus 1996, is er chaos. Tal van VIP’s komen aan met helikopters en privéjets, maar de golfkarretjes die hen naar de immense backstage moeten brengen zijn zoek. Wat verder ligt Liam Gallagher in de gracht nadat hij met precies zo’n karretje gekanteld was. Ook de andere rijtuigen worden bestuurd door leden van Oasis, elk op een andere uithoek van het terrein. Rock-’n-roll, zo ziet het er die dag uit. David Beckham, Kate Moss, Naomi Campell, Helena Christensen, Jarvis Cocker en tal van andere bekendheden staan met hun dure schoenen in de modder te wachten.

Wanneer de Gallaghers ’s avonds na een heleboel voorprogramma’s het podium betreden, schoppen ze opblaasbare reuzevoetballen het publiek in. Dat wordt een eerste keer uitzinnig. Het zou niet voor het laatst zijn. Het deert hen zelfs niet dat Oasis niet bepaald een topdag kent. Heel wat nummers gaan verloren in de muur van geluid en Liam is al beter bij zang geweest. Dat blijkt uit de oude opname die nog op Youtube te vinden is, en nu ook uit de nieuwe documentaire. Maar ligt daar achteraf iemand van wakker? “Het draait niet om hoe we toen gespeeld hebben, dat was eigenlijk bijzaak. Na een uur waren we het beu, we zagen toch alleen de eerste rijen met 20.000 mensen. De 105.000 daarachter waren voor ons één zwarte vlek”, zegt Noel er achteraf over.

© ISOPIX

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook organisatorisch wel wat aan te merken viel op die eerste avond in Knebworth Park. Drankstanden en toiletten waren er niet voldoende voor de 125.000 fans: voor een pint moest je vanuit sommige uithoeken van het veld tot wel twee uur geduld oefenen, de wachtrij aan de toiletten was op een moment anderhalf uur lang.

De volgende dag krijgen we meer van hetzelfde. Chaos, massa’s fans en een concert waar kritiek op zijn plaats is. Maar van de aanwezigen valt achteraf geen slecht woord te horen. In een tijd zonder gsm’s staat niemand te filmen, er wordt alleen gezongen, gesprongen en – we zijn tenslotte in Engeland – hier en daar een dronken robbertje gevochten.

Te stil

De cijfers: 250.000 aanwezigen, 4.165 mensen behandeld door de EHBO, 100 ton afval, 313.000 gedronken Heineken-biertjes en in totaal 423.075 drankconsumpties. Meer dan duizend artikels verschijnen, onder andere een bijzonder kritisch van toenmalig The daily telegraph-reporter Boris Johnson. Leuk weetje nog: er kwamen twee klachten binnen over te luide muziek en vier over te stille muziek.

Noel Gallagher heeft het over “het Woodstock van de jaren 90”, maar de beste quote om het dolle Knebworth-weekend samen te vatten komt van zijn broer Liam: “Ik kan me er niet veel meer van herinneren, maar vergeten zal ik het nooit.”

© ISOPIX

Alsof je erbij was

“We konden amper ademen, maar dat maakte niet uit. We stonden vooraan.” “Het was alsof God het podium opstapte, voor al zijn onderdanen. Kippenvel.” Het zijn de fans die er toen bij waren die in het eerste half uur van de documentaire Knebworth 1996 de hoofdrol spelen. Over hoe ze tickets kochten, hoe ze hun vader moesten vragen waar Knebworth eigenlijk was en hoe ze een hele dag niet konden gaan plassen omdat ze hun plaats op het terrein niet kwijt wilden.

Je ziet Liam in een golfkarretje rondrijden en Noel gekke bekken trekken. Complimenten voor regisseur Jake Scott, de zoon van Ridley, die met al die oude beelden een knappe documentaire maakte. Met commentaar van de groepsleden ook, al is Liam de grote afwezige, en knappe concertbeelden. Het is alsof je er zelf bij was. De fans zullen smullen.