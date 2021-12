Deze loempiakraam is veel meer dan vettige loempia’s: “Verrassend, vers en Vietnamees”

De Loempiakraam is veel dingen niet. Zo staat ze niet op wielen, wel in de eerste foodhall van Limburg. En zijn de loempia’s geen gefrituurde staafjes waar het vet van afdruipt. Wat dan wel? Heerlijk en eerlijk Vietnamees eten.

De menu’s tegen de muur zijn niet volledig ingevuld, ook niet alle apparaten zijn er. Maar Tam Huynh is er klaar voor. “En, hebben jullie honger? Loempiaatje?” Tam opende net De Loempiakraam in Markeat, de eerste foodhall in Limburg, nadat hij en vriendin Carmen van Rossem het afgelopen jaar in en om Sint-Truiden aan afhaal deden. “Ik woonde een tijd in Nederland, waar je op elke hoek wel een loempiakraam vindt”, zegt de immer joviale man uit Retie. “Maar in België zie je het amper. Waarom zouden zij een lekkere loempia dan niet lusten?”

Laten we u meteen geruststellen, mocht u bij ‘Loempiakraam’ denken aan al te gefrituurd filodeeg waar het vet van afdruipt. “Alles wordt hier vers bereid in onze open keuken”, zegt Tam. “We gaan ook voor gezonde gerechten. Bovendien is het echt niet pikant, zoals veel mensen wel denken bij Aziatisch. Het belangrijkst bij Vietnamees is net dat de balans tussen zout en zoetzuur perfect zit, daarom proef ik ook veel tijdens het bereiden.”

© Boumediene Belbachir

Hij troont ons mee naar de ijskast. “Kijk, hier liggen de loempia’s en de scampi’s, allemaal handgemaakt door de mama”, zegt Tan. Die kreeg op haar beurt de recepten door van haar moeder, die Saigon inruilde voor Vlaanderen. Ook de gastvrijheid kreeg hij duidelijk mee: honger leiden doe je hier niet. Andere klanten vragen om hun Rijst à la Chef keurig in te pakken. “Beter te veel dan te weinig”, zegt Tan. “Het is crisis voor velen. Liever dat dan met honger achterblijven. Je kan dit tot twee dagen later perfect weer opwarmen.”

Smaakbom

Tijd om ons te wagen aan die Rijst à la Chef, die we laten garneren met enkele scampi’s in tempura (19,5 euro). Het is een smaakbom, maar eentje die je niet na drie happen al knock-out slaat. Zeker als je er de rijkelijke hoeveelheid koriander, pindanootjes en rode pepertjes onder mengt. Verraderlijk, want met nog een eitje erbij is dit een zwaar gerecht. Bovendien ligt er nog een kraakverse kippenloempia in de kom te blinken. Gelukkig zijn we met tweeën om het naar binnen te werken.

© Boumediene Belbachir

Omdat onze ogen groter waren dan onze maag, bestelden we er nog enkele kleine hapjes bij. De scampi tempura (9,5 euro) is heerlijk zonder meer. Ook de kippenvleugeltjes (zes stuks voor 8,5 euro) smaken: getrokken in een marinade die het boterzachte vlees iets rokerigs meegeeft, en uiteraard geserveerd met een dip van chilisaus. Achteraf lijken we even voldaan als de bolle Boeddha die op die toog staat te blinken.

Weldra draait De Loempiakraam op volle kracht, en kan je er ook het nationale gerecht pho (spreek uit als feu), of noedelsoep met rundvlees, eten. “Ook de banh mi-broodjes met gemarineerd buikspek kan je dan krijgen. En geloof me, mijn banh mi is beter dan seks.”

De Loempiakraam in Markeat, Raamstraat 9 Hasselt. Meer info: info@deloempiakraam.be of deloempiakraam.be

Waarom hier uiteten?

1. Geen vettige loempia bij De Loempiakraam, maar net de Vietnamese keuken zoals ze is. Eerlijk, vers, en overheerlijk eten, van kraakverse loempia’s tot hartige rijstgerechten.

2. De Loempiakraam staat in Markeat. In deze hippe foodhall in de Hasseltse Raamstraat kan je je ook tegoeddoen aan Texaanse burgers, pizza en pasta, en zoetigheid van een heuse dessertkraam.

3. Het drinken komt van bij de toog. Naast frisdrank en bier kan je er ook wijnen op tap bestellen van Baeten Vinopolis. We kozen voor een aangename witte Chardonnay, die schappelijk geprijsd was.