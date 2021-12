Hein Vanhaezebrouck verontschuldigt zich na uitspraak over Antwerp

Sorry, Antwerp. De woorden komen van Hein Vanhaezebrouck, de coach van AA Gent die op zijn recentste persconferentie een uitspraak deed die slecht aankwam in Antwerpen.

Waar gaat het over? AA Gent is nog op alle fronten actief: vanzelfsprekend in de Jupiler Pro League, in de Conference League is de kwalificatie met nog een speeldag te gaan al binnen en vanavond nemen de Buffalo’s het in de beker op tegen Lommel. Op de persbabbel in aanloop naar die bekermatch kreeg Hein Vanhaezebrouck een vraag over de pittige workload.

“We hadden ook zoals Antwerp kunnen kiezen om ons te laten uitschakelen in twee competities en dan voluit te gaan voor de titel. Wij maakten een andere keuze en willen op drie fronten actief blijven. We hebben al veel matchen afgewerkt. Eigenlijk speelden we zelfs al bijna een volledige ouderwetse competitie van dertig speeldagen”, antwoordde de coach.

De Great Old werd vorige week met een teleurstellende 2 op 15 uitgeschakeld in de Europa League en ook het bekeravontuur zit er al op na een nederlaag in het Kuipje van Westerlo. Enkel de competitie blijft dus nog over dit seizoen.

“Foute opmerking”

Een dag en veel misnoegde reacties later komt Vanhaezebrouck terug op zijn uitspraak. “Dat was een foute opmerking van mezelf”, geeft hij toe via de clubwebsite van AA Gent. “Uiteraard heeft Antwerp niet bewust gekozen om uitgeschakeld te worden in die andere competities. Ik bied dan ook mijn verontschuldigingen aan aan mijn collega Brian Priske, zijn staf, de spelersgroep maar ook aan de directie en de fans van Antwerp.”