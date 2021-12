Oude vliegtuigbom ontploft in München, meerdere gewonden

Volgens de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann werd bij werkzaamheden in de buurt van een treinstation een explosief van 250 kilo geraakt. Puin zou na de ontploffing honderden meters de lucht in zijn geslingerd. Ooggetuigen verklaren dat de explosie tot in de wijde omtrek te horen was, op beelden is een enorme rookpluim te zien.

Volgens de brandweer zijn er zeker drie gewonden, van wie één er ernstig aan toe is. De politie onderzoek het incident, maar heeft tot nu toe geen aanwijzingen van een mogelijk misdrijf.

Het ongeval gebeurde in de buurt van Donnersbergerbrücke, een belangrijk treinstation in München. Het treinverkeer in de omgeving is na het incident stilgelegd, het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal aanhouden.