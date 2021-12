Ook overval op kapsalon in Mal: link met rooftocht langs apothekers wordt onderzocht

Op de Viséweg in Mal is woensdag een kapsalon overvallen. Eén dader zou Salon O! zijn binnengestapt nadat een klant was vertrokken. Hij eiste geld. Het is niet duidelijk of de overvaller iets heeft kunnen buitmaken.

De overval werd mogelijk al in de voormiddag gepleegd, tussen 10.30 en 11 uur. Dit is maar een halfuur na de agressieve rooftocht langs drie apotheken in Hoeselt, Alken en Stevoort.

Volgens omstaanders had de overvaller in het kapsalon om geld geroepen: “Cash, cash!” De kapster zou hebben aangegeven dat er geen geld in de zaak was. De lokale politie van Tongeren was woensdagnamiddag nog bezig met het onderzoek. Met een politielint werd het kapsalon afgesloten.

De kapster die erg onder de indruk was, werd bijgestaan door slachtofferhulp. Het gerechtelijk labo doet een sporenonderzoek in de zaak.

Het is niet duidelijk of er een link is met de overvallen op apotheken in Limburg. Dit wordt onderzocht.

diro/maw