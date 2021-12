Make-over voor Dorien die net mama werd: “Ik was vergroeid met mijn jeans”

Dorien (29) uit Kinrooi is onthaalouder in een groepsopvang. Ze droomt van een tweede kindje en gelukkig zijn in hun nieuwe huis. Haar wens: “Verwend worden, me weer vrouw voelen, even tijd voor mezelf na zes maanden vaak enkel nog mama zijn.”

Zo kwam ze de studio binnen

© Anja Blevi

“Ik gebruik niet veel make-up”, zegt Dorien. “En ik ben zowat vergroeid met mijn jeans.” (lacht)

Dit vindt ze van het resultaat

De outfit van Dorien kun je shoppen bij La Bottega: jurk 160 euro, jeansvest 229 euro (uitverkocht), handtas 219 euro, laarsjes 239 euro, oorbellen 139 euro — © Anja Blevi

Dorien: “Mijn haarkleur is mooi naturel en zo’n pony is net weer eens iets anders. De kleding zit super comfortabel en de felle kleuren doen me denken aan mijn jeugd. Het loont wel degelijk de moeite om wat meer tijd te nemen voor je make-up, dat zie je wel. Ik ga meteen mineraalpoeder kopen!”

De tips van ons team

Stylingtip

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Dorien staat prachtig met een lange jurk. We maken haar look iets stoerder met een lang jeansvest. Je kan dat effect ook bekomen met een mouwloos vest of een lederen jack.”

Faux suède vest, Goosecraft, bij La Bottega, 199,95 euro

Beautytip

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Bronzen en champagnekleurige oogscha-duw zetten Doriens ogen extra in de kijker. Gebruik ook eens oogschaduw als eyeliner: dat oogt veel zachter dan met een oogpotlood. Maak je wenkbrauwborsteltje nat, dep het in je oogschaduw en trek daarmee je eyeliner.”

Brow brush, Bellapierre bijLa Bottega, 19 euro

Kapseltip

Despina Dokas voor Mod’s Hair: “We breken Doriens ovale gezicht met een pony en een rechte bob. Ze krijgt meer leven in haar gezicht door vooraan schakeringen haar haarkleur aan te brengen.” Werk af met een detangler spray: “Zo krijg je meer glans en een strakker resultaat. De spray houdt pluizig haar in toom.”

Spray Detangler, bij Mod’s Hair, 19 euro

Shop deze outfit

In samenwerking met Liesbeth Verlinden en Vera Kellens voor La Bottega (labottega.be) en Despina Dokas voor Mod’s Hair (modshairhasselt.be), alle in Hasselt.

