RECENSIE. ‘Oud papier’ van Stany Crets: Tussen patience en ergernis

In beeld komen Raymond en Rachel, een echtpaar dat elkaar na een liefdeloos huwelijk zonder

kinderen niks meer te vertellen heeft. Allebei zijn ze deel geworden van het meubilair in hun eenvoudige rijwoning. Zij speelt patience, hij ergert zich wanneer ze vals speelt. “Ik ben kapot”, roept ze af en toe, een zin die op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Ooit baatte Raymond een hotel uit, maar nu moet hij zich elke dag in een afgrijselijk rood kostuum hijsen om in een ander hotel portier te spelen.

Hun relatie komt op scherp te staan wanneer er een doodsbrief in de bus belandt. Ook een oude vriend duikt plots op. Crets bedacht een voorspelbare intrige die draait rond overspel, geheimen die in een oud dagboek staan en onverwerkte trauma’s. Hij gebruikt dezelfde volkse toon die je ook terugvindt in de boeken van Louis van Dievel of Walter van den Broeck. Als toneelstuk moet dit zeker gewerkt hebben: de dialogen bekken goed en de humor maakt de zware thematiek verteerbaar. Zeker in het eerste – te lange – deel blijven de personages stereotiepen, maar ze bloeien open in het tweede, meer dramatische deel.