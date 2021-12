“Tumor moet dringend verwijderd worden, maar bed is ingenomen”: getuigenis legt druk op ziekenhuizen pijnlijk bloot

“Mijn schildklier, de tumor en de klieren daarrond moeten dringend weggenomen worden. Normaal gezien zou mijn operatie morgen doorgaan, maar op het laatste nippertje kreeg ik te horen dat mijn bed was ingenomen door iemand die niet gevaccineerd was en intensieve zorg nodig had. De prof was razend.” Na de open brief van VRT-radiojournalist Chris Van den Abeele legt de persoonlijke getuigenis van een Antwerpse vrouw opnieuw pijnlijk bloot hoe groot de druk op de ziekenzorg is.

De dame zelf wil niet met haar naam in de krant komen, maar het relaas dat ze op Instagram postte ging in geen tijd als een lopend vuurtje rond. “Ik ben niet het type persoon dat dit forum gebruikt om haar mening of kritiek te uiten, maar dit moet me toch van het hart”, schrijft de dame.

“Recent ontdekte ik een bult in mijn keel. Een scan, twee echo’s, twee puncties, twee bloedproeven en een urineonderzoek later werd mij meegedeeld dat er slechte cellen werden gevonden. Mijn schildklier, de tumor en de klieren daarrond moesten dringend verwijderd worden. De operatie werd meteen ingepland. Verder onderzoek van de tumor en de klieren zou nadien volgen.”

“Normaal gezien zou de operatie morgen (dinsdag, red.) doorgaan in het UZA. Volledig voorbereid en met goede moed ging ik de avond in. Tot ik telefoon kreeg van de prof die me ging opereren om me mee te delen dat de ingreep niet kon doorgaan. Het bed dat voor mij voorzien was, was zonet ingenomen door iemand die niet gevaccineerd was en intensieve zorg nodig had. Wanneer ik dan wel geopereerd kan worden, is nog onbekend.”

Kort door de bocht

Volgens de dame was de prof in kwestie razend. “Hij zei uitdrukkelijk: ‘Ik vind dat mensen die zich niet laten vaccineren geen plaats verdienen op de intensieve zorgen. Mensen met kanker, zoals u, verdienen hier een bed.’ Ik vond dit eerst nogal kort door de bocht. Maar toen ons telefoongesprek ten einde kwam, overviel mij een enorm gevoel van verdriet. Het K-woord was gebruikt...”, klinkt het pakkend.

De dame in kwestie benadrukt dat ze niemand wil veroordelen. “Maar ik zou willen vragen, lieve mensen, denk twee keer na voor je het vaccin weigert. Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor iemand anders. Het klopt dat het vaccin de besmetting niet tegenhoudt, maar het voorkomt in het overgrote deel van de gevallen wel dat je in het ziekenhuis belandt. Ik vraag enkel dat we onszelf eens twee keer afvragen waarom we iets wel of niet doen.”