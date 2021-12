Fleur van Groningen geeft lezing over haar boek 'Mijn Kind mijn spiegel'

In het Poorthuis heeft Fleur van Groningen een lezing gegeven over haar meest recente boek 'Mijn kind, mijn spiegel'.

Het boek 'Mijn kind, mijn spiegel' handelt over de transformatie die zij als prille moeder doormaakte en hoe zij loskwam van oude patronen en pijn. Het was de eerste keer dat Fleur deze aangrijpende lezing heeft gegeven. Na afloop waren de aanwezigen dan ook danig onder de indruk van haar verhaal.Deze lezing werd georganiseerd door de Gezinsbond Regio Maaseik in samenwerking met Het Huis van het Kind.