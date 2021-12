Boeiende lezing over geschiedenis van het christendom en de Mariale devotie

Een vlotte verteller die de aanwezigen met een eenvoudig en mooi verhaal door de geschiedenis van het christendom heeft geloodst. Het was een boeiende avond die heel wat wetenswaardigheden heeft bijgebracht. De aanwezigen kregen inzicht in het ontstaan en de evolutie van de Mariale devotie die verweven zit in die geschiedenis van het christendom. Aan de verwachtingen van alle aanwezigen werden ruimschoots voldaan. De devotie voor Maria heeft dan ook steeds een centrale plaats ingenomen in de geschiedenis van het christendom en in het hoopvolle hart van vele gelovigen.Een volgende lezing ‘Maria in meesterhanden: de moeder Gods in de kunstgeschiedenis’ vindt plaats op woensdag 15 december 2021 om 20 uur in het Cultuurhuis de Zeepziederij.