Gemeente lanceert digitale geschenkbon

“Op 1 december 2021 lanceren we onze digitale gemeentelijke geschenkbon. Je kan de bon als vanouds in het Vrijetijdsloket kopen, maar nu ook online via www.hechtel-eksel.be/gemeentelijke-geschenkbon. Koop je de bon online, dan ontvang je 'm meteen in je mailbox. Je kan hem dan ‘digitaal’ cadeau doen of thuis afdrukken en zelf in een verpakking steken. De ontvanger shopt vervolgens online of toont de QR-code op zijn smartphone in de winkel. De handelaar doet de rest,” legt schepen van economie Nele Lijnen uit.Om de bon feestelijk te lanceren, zette het lokaal bestuur een leuke kerstactie op poten. Koop je in december een gemeentelijke geschenkbon van minimaal 25 euro via www.hechtel-eksel.be/gemeentelijke-geschenkbon, dan maak je kans op een van de 20 extra geschenkbonnen ter waarde van 25 euro.De nieuwe gemeentelijke geschenkbon is twee jaar geldig en te besteden bij alle deelnemende handelaars in Hechtel-Eksel. Je vindt een overzicht op de webshop via www.hechtel-eksel.be/gemeentelijke-geschenkbon. Wie een bon in het Vrijetijdsloket koopt, krijgt een papieren lijst van de deelnemende handelaars mee.“Met de digitale geschenkbon doe je een leuke shopervaring bij onze sympathieke lokale handelaars cadeau,” besluit burgemeester Jan Dalemans.