Ploegmaat van Rode Duivel Sambi Lokonga jaagt overvallers weg met honkbalknuppel: “Hij toonde karakter, alle respect”

Arsenal-verdediger Gabriel Magalhães werd in augustus het slachtoffer van een overval. De dader werd gepakt en veroordeeld tot vijf jaar cel. De politie heeft nu de beelden vrijgegeven van het incident, waarbij te zien is dat de Braziliaanse ploegmaat van Rode Duivel Albert Sambi Lokonga zich verdedigt met een honkbalknuppel.

“Het is niet leuk om zoiets mee te maken, zeker niet wanneer je familie erbij betrokken is”, aldus Arsenal-trainer Mikel Arteta. “Gabi toonde zijn karakter, alle respect voor hem. “Hij was in shock, logisch, maar daarna was hij oké. We hebben hem als club alle steun verleend.”

De beelden: