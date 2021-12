Priyanka Chopra over haar langeafstandshuwelijk met Nick Jonas: “Dit jaar is echt heel moeilijk geweest”

Een langeafstandsrelatie is niet altijd evident. Door hun drukke schema’s zien de Quantico-actrice Priyanka Chopra en haar man, de Amerikaanse zanger en acteur Nick Jonas, elkaar soms amper. Toch is hun huwelijk nog steeds meer dan goed. Pryjanka vertelt aan InStyle Magazine wat hun geheim is.

In een podcast van InStyle Magazine vertelt Pryjanka Chopra Jonas (39) openlijk over haar langeafstandsrelatie van het afgelopen jaar met echtgenoot Nick Jonas (29).

“Dit jaar is echt heel moeilijk geweest. Het was heel zwaar om een heel jaar van huis weg te zijn, vooral in een tijd waarin je niet kunt reizen om je familie te zien”, zegt de actrice.

“Het feit dat mijn mama en broer in India waren en mijn man in Amerika, terwijl ik in Groot-Brittannië was ... Er was zoveel onzekerheid en ik vond het beangstigend dat ik niet gewoon op een vliegtuig kon stappen om te reizen, voor het geval er iets mis zou gaan of iets zou gebeuren. Maar gelukkig is iedereen gezond gebleven”, vervolgt ze.

Priyanka vertelt dat alleen zijn en weg van haar man een uitdaging is geweest, maar dat het soms niet anders kon door hun overvolle agenda’s.

“We kennen elkaars gevoelens en we geven elkaar voorrang in alles wat we doen. Maar we hebben ook allebei een carrière en we zijn er heel duidelijk over dat we ons nooit met elkaars professionele leven bemoeien, omdat we in eerste plaats partners en geliefden zijn”, aldus Priyanka.

“Ik denk dat het tegelijkertijd heel belangrijk is om de gevoelens en noden van een ander in het oog te houden. En ik moet zeggen, mijn man is daar geweldig in”, voegt ze eraan toe. ”Zoals ik al zei, dit jaar was het moeilijk voor me in Londen. Hij liet alles vallen en kwam zelfs maar voor één dag, enkel om met me te eten om daarna terug te vliegen. Dat soort dingen, je moet elkaar gewoon op de eerste plaats zetten en dan blijft alles goed voelen.”

Het paar verloofde zich in juli 2018, slechts twee maanden na het bekendmaken van hun relatie. Ze trouwden later dat jaar.